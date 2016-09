Ladrões rendem família e roubam motocicleta Biz para possível fuga A polícia acredita que os autores podem ser os mesmos que estavam cercados no Rio Branco

Por volta das 7h20 desta quinta-feira, 15, dois homens armados invadiram uma residência localizada na RB 019, bairro Rio Branco, no momento em que a vítima se preparava para sair para o trabalho. Eles anunciaram o assalto, trancaram a família dentro da residência e fugiram, levando uma motocicleta Biz 125, de cor vermelha e placa de Brusque.

Segundo informações prestadas pela vítima, um dos assaltantes estava de calça e o outro de shorts e ambos com capas de chuva. Ela não soube informar o rumo tomado. A polícia acredita que os ladrões podem ter sido os mesmos que assaltaram um posto de combustíveis na noite anterior, bateram o carro levado da vítima e trocaram tiros com a polícia no bairro Rio Branco.

A polícia continua mobilizada na tentativa da prender os autores, mas até o momento não houve êxito na ação.