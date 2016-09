Criminosos rendem família do Águas Claras, roubam carro e sofrem acidente de trânsito Homens abandonaram o veículo e foram "resgatados" por comparsas

Por volta das 22h desta quinta-feira, 1º, dois homens armados possivelmente com revólveres e com os rostos cobertos por meias invadiram uma residência da rua Jeres Haroldo Bragatto, no bairro Águas Claras.

Eles renderam três mulheres e uma criança que estavam na casa, e roubaram um veículo Hilux SW4 de cor branca e placas de São Paulo (SP), além de dois celulares e uma aliança.

Na residência estava a moradora, a irmã dela que grávida de oito meses e que é a proprietária da caminhonete, a mãe e uma menina. Os ladrões chegaram avisando que a intenção era levar o veículo, mas aproveitaram e exigiram a entrega de dois celulares e o anel da dona da casa. Nem a bolsa de uma das vítimas foi levada. Assim que pegaram a chave e os objetos, trancaram as vítimas em um quarto e fugiram.

Uma das mulheres ficou com o celular que estava carregando e por meio do WhatsApp avisou um familiar do que estava acontecendo. A Polícia Militar foi acionada e várias guarnições foram mobilizadas.

Instantes após a fuga chegou a informação de que os ladrões tinham se envolvido em um acidente na rodovia Antônio Heil, na altura com o cruzamento com a rua Osvaldo Niebuhr, após a lombada, no bairro Nova Brasília.

O motorista que dirigia a Hilux no sentido Brusque a Itajaí bateu na traseira de um Fox de cor branca e placas de Brusque, danificando o veículo que tinha acabado de roubar.

Os dois bandidos saíram pela janela da caminhonete e de imediato foram resgatados por um veículo Hyundai i30 de cor preta que estava dando cobertura na ação.

Os dois telefones roubados foram jogados na rua Primeiro de Maio. Um deles foi encontrado por um pedestre e o outro, que estava sendo rastreado, foi achado pelos policiais da Ronda Ostensiva com Apoio das Motocicletas (Rocam) e entregues às proprietárias.

Apesar de toda a mobilização policial, os criminosos não foram localizados.