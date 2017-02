Lance a lance: Brusque estreia em casa contra o Criciúma Acompanhe a transmissão em tempo real a partir das 19h30 desta quinta-feira, 2

Depois de uma vitória surpreendente em cima do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, o Bruscão faz sua estreia em casa contra o Criciúma, pelo Campeonato Catarinense 2017. Veja como foi a preparação para a partida.

O adversário vem a Brusque com fome de vitória: com duas derrotas em duas partidas, uma na Primeira Liga e uma no estadual, o tricolor busca seu primeiro triunfo no jogo que inicia às 19h30 desta quinta-feira, 2.

O Município Dia a Dia faz cobertura em tempo real, comandada pelo repórter Cristóvão Vieira, direto do estádio Augusto Bauer.