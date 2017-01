Lanchonete em Dom Joaquim é assaltada por homem armado Crime ocorreu na noite de domingo, na rua David Hort

Aproximadamente R$ 800 foram roubados de uma lanchonete, na rua David Hort, no bairro Dom Joaquim, por volta das 22h45 de domingo, 22.

Uma mulher informou à Polícia Militar de que um homem, de capacete, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto.

Segundo as informações, o criminoso encostou um revólver na barriga da mulher e exigiu o dinheiro do caixa.

Algumas pessoas que estavam próximas ao local relataram ainda que viram uma motocicleta parar nas imediações da lanchonete.

Duas pessoas estavam no veículo, mas apenas uma desceu e foi em direção ao estabelecimento e o outro aguardou do lado de fora, com a moto ligada.

Os policiais realizaram rondas, mas não foi possível localizar nenhum suspeito.