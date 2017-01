Lindo entardecer em Brusque neste 1º de Janeiro

A beleza da vida se encontra nos pequenos detalhes, pequenos gestos, que apesar de simples, se observados, fazem toda a diferença e o que seria da vida sem a simplicidade de um detalhe? Penso que felicidade é feita de pequenos momentos. De pequenas coisas. Felizes daqueles que valorizam pois, estes pequenos pormenores da vida, como este lindo Pôr do Sol observado e registrado por mim visto a partir do Bairro Rio Branco aqui em Brusque neste 1º dia do ano.