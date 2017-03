Logan chega aos cinemas de Brusque

Em 2029, Logan (Hugh Jackman) ganha a vida como chofer de limousine para cuidar do nonagenário Charles Xavier (Patrick Stewart). Debilitado fisicamente e esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men para defender a pequena Laura Kinney / X-23 (Dafne Keen). Ao mesmo tempo em que se recusa a voltar à ativa, Logan é perseguido pelo mercenário Donald Pierce (Boyd Holbrook), interessado na menina.

Este será o último vez que Hugh Jackman interpreta Wolverine. Ele mencionou sua idade e questões de saúde, o ator foi diagnosticado com câncer de pele, como fatores importantes para que ele se aposentasse do icônico papel.

Acredita-se que esta será a última vez que Patrick Stewart interpretará o professor Xavier, mas o ator logo expressou interesse em seguir com seu personagem em outros filmes da franquia.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas às 15h30 e às 18h30, e legendadas às 21h15.

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:

Cine Gracher 1

LOGAN

Dublado / 15h30 e 18h30

Legendado / 21h15

Cine Gracher 2

MONSTER TRUCKS – 3D

Dublado / 18h45

INTERNET

Dublado / 16h e 21h15

Cine Gracher 3

BUGIGANGUE NO ESPAÇO

Dublado / 16h30

UM NOVO DIA PARA MATAR

Dublado / 21h15

Legendado / 18h45

Cine Gracher Havan 1

MONSTER TRUCKS – 3D

Dublado / 15h30

A GRANDE MURALHA – 3D

Dublado / 21h15

Legendado / 18h45

Cine Gracher Havan 2

LEGO BATMAN – O FILME

Dublado / 15h30

LA LA LAND

Dublado / 18h30 e 21h15

Cine Gracher Havan 3

50 TONS MAIS ESCUROS

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h15