Lojas em Brusque apostam nas tradicionais liquidações de janeiro Estabelecimentos de eletrodomésticos expõe preços baixos para atrair clientela

Passado o período natalino, o comércio aproveita o mês de janeiro para fazer as já tradicionais liquidações. Quem passou pela avenida Cônsul Carlos Renaux, no Centro, percebeu que várias lojas de eletrodomésticos e de roupas estão com descontos.

Inicialmente, as liquidações de janeiro surgiram com as lojas de eletrodomésticos, entretanto, o sucesso fez outros segmentos aderirem aos famosos saldões. Em 2017, com a economia engatinhando, o preço baixo é o maior chamariz de clientes.

As grandes redes de loja já têm ou terão alguns dias de liquidação. É o caso da Colombo, que está com a campanha 3 dias Imperdíveis. A loja de Brusque começou na quinta-feira com os descontos, que variam de 20% a 50%, em alguns produtos.

O volume de vendas já cresceu bastante em apenas um dia, de acordo com o subgerente Vitor Godinho Rosa. “Sempre é feita essa liquidação em janeiro. Hoje [ontem] está muito bom, com uma procura muito grande”.

A Mercadomóveis também começa nesta sexta-feira a sua época de liquidações. Os descontos vão até 30%, sobretudo na linha de móveis, como guarda-roupas. A expectativa é extremamente positiva, segundo o gerente de vendas da loja de Brusque, Alexandre Ribeiro dos Santos.

“Esperamos fazer três em um, ou seja, vender o equivalente a três dias normais em apenas um”, explica o gerente. A porcentagem de crescimento nas vendas não é divulgada. Santos diz que os descontos “são reais”, por isso os produtos em liquidação têm duas etiquetas: uma com o preço atual, outra com o preço antigo, com a data para comprovação.

A MM se preocupa em rebater o que muitos clientes dizem, que os descontos são falsos e que os preços, na verdade, são normais. A loja aposta nas etiquetas com datas para atrair mais consumidores. A liquidação de janeiro da Mercadomóveis se inicia nesta sexta-feira e segue no sábado e segunda-feira, 9.

O Magazine Luiza também começa nesta sexta-feira a sua Liquidação Fantástica, como é chamada a campanha. A rede promoverá, simultaneamente, saldões em 16 estados. A expectativa da empresa é que milhares de consumidores vão às 791 lojas da rede para aproveitar descontos de até 70% na 24ª edição da tradicional liquidação.

Em Santa Catarina, as lojas abrirão suas portas às 6h. O site do Magazine Luiza fechará na madrugada do dia 6 e não estará ativo enquanto houver filas nas lojas. Ele iniciará suas operações com grandes promoções logo após o término das filas.