Lotérica é assaltada e criminosos roubam R$ 27,5 mil Polícia Militar identificou o veículo utilizado no roubo, o qual foi furtado em Itajaí

Dois assaltantes armados invadiram uma lotérica na rua Azambuja, bairro de mesmo nome, no início da tarde de segunda-feira, 16, e cometeram um roubo.

Segundo a gerente do estabelecimento, os criminosos chegaram em uma motocicleta e entraram no local com os capacetes na cabeça.

Após anunciarem o assalto, os bandidos pegaram R$ 27,5 mil e fugiram sentido ao bairro Azambuja. A Polícia Militar esteve no local e constatou que a motocicleta utilizada no crime havia sido furtada em Itajaí.

Os policiais ainda realizaram rondas pela região, mas não conseguiram localizar nenhum suspeito. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de monitoramento e as imagens foram entregues na Delegacia de Polícia Civil. Esta foi a quinta ocorrência de roubo registrada no município de Brusque, em 2017.