Mãe é autuada por deixar criança sozinha em casa para ir para festa, em Brusque O menino de três anos estava desacompanhado em sua residência, no Guarani

Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil por abandonar o seu filho, de 3 anos de idade, em casa, no bairro Guarani, para ir para festa. O caso aconteceu neste domingo, 12, por volta de 21h, e a identidade da mãe não foi revelada pelas autoridades.

A situação do menor chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar, que acionou a Polícia Militar. Após conversas com os vizinhos, foi descoberto que a mãe estava em uma festa. A PM ligou para a mãe, e depois a conduziu à delegacia por abandono de incapaz .