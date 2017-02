Mãe e padastro são presos por torturar menina de 4 anos com pontas de cigarros, no Oeste do estado De acordo com a Polícia Civil, mãe e o padrasto agrediam a criança há algum tempo

Nesta segunda-feira, 20, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu um casal acusado de torturar uma menina de apenas quatro anos de idade, em Lebon Régis, no Oeste catarinense. A mãe e o padrasto agrediam a criança há algum tempo, inclusive queimando a pele dela com pontas de cigarros acesos. No início da tarde, os policiais efetuaram a prisão da mãe da criança, enquanto o padrasto foi detido em um sítio em uma área isolada do município. A menina tem marcas da tortura no corpo. Após a prisão dos suspeitos, eles foram encaminhados à Unidade Prisional Avançada (UPA).