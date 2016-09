Mais de 4,3 mil pessoas prestigiam temporada de teatro em Brusque "Caesar - Como Construir um Império" e "Ao Som dos Teares" foram os espetáculos com maior público

Caesar - como construir um Império foi o espetáculo com o maior público -

Após 12 meses, o 2º BQ(en)Cena – Temporada de Teatro 2015/2016, chega ao fim com público recorde: 4,3 mil espectadores. Foram 14 espetáculos apresentados no Centro Empresarial, Social e Cultural (Cescb), em 28 apresentações, uma delas a partir de oficina/montagem teatral.

O produtor cultural e diretor da PrismaCultural – responsável pelo evento, Sérgio Valle, diz que o público brusquense que prestigiou os espetáculos viu o que está sendo apresentado nos grandes centros do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Valle destaca que a montagem da oficina teatral foi um sucesso: dos 17 inscritos, nenhum desistiu. Na apresentação da peça produzida por atores brusquenses, intitulada “Ao Som dos Teares”, 12 subiram ao palco e outros cinco trabalharam na produção. O produtor ainda diz que a média de público é considerada ótima: acima de 150 pessoas por espetáculo, embora a capacidade do teatro seja para 280 sentados [ver no detalhe].

Os atores de Brusque Ederson Simas e Patrícia Souza também avaliam positivamente o 2º BQ (en)Cena. Para Simas, a qualidade do projeto pode ser notada no crescimento e na qualidade do público. “A proposta da PrismaCultural só tem ganhos. Em relação às peças, nem se pode discutir a qualidade, e a oficina/montagem traz a oportunidade de uma nova formação de teatro em Brusque”.

Patrícia analisa que o público tem a possibilidade de assistir ótimos espetáculos nacionais e os artistas locais podem trocar informações e experiências com artistas que vêm de fora. “As pessoas que vão ao BQ (en)Cena sabem que poderão ver grandes apresentações”.

Nas escolas

Durante o evento foram realizadas ainda quatro apresentações em escolas – na Escola Municipal de Educação Básica Osvaldo Ludovico Fuckner, em Guabiruba, e na Escola Básica Padre Lux, em Brusque. “Estamos discutindo o teatro nas escolas, os alunos estão vindo para o teatro com uma visão agregada, que gera aprendizado”.

Próxima temporada

A PrismaCultural já estuda o 3º BQ (en)Cena. O projeto está em andamento no Ministério da Cultura, com previsão de que seja aprovado até o fim deste ano. Valle acredita que a nova temporada seja lançada no primeiro trimestre de 2017.