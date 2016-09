Marcos Piangers faz palestra sobre relação entre pais e filhos em Brusque Evento ocorre na quinta-feira, 1, às 19h30, na Igreja Calvário; ainda há ingressos disponíveis

O comunicador Marcos Piangers fará palestra na quinta-feira, 1, às 19h30, na Igreja Calvário, em Brusque. Interessados em ir ao evento poderão comprar ingressos, ao custo de R$ 40, na hora. Ele concedeu entrevista coletiva ao Município Dia a Dia e outros veículos de imprensa na quinta-feira de manhã. Piangers ficou conhecido em todo o país após lançar os livros O Papai é Pop 1 e O Papai é Pop 2.

A primeira obra foi lançada em 2014. Piangers contou que, no início, ele escreveu os textos em um caderno, voltado apenas para as pessoas família. O assunto gerou repercussão, e ele foi convidado a lançar o livro.

“Eu não esperava que teria toda essa repercussão. Ele ganhou esse corpo e relevância imprevisível. Isso me colocou numa posição de falar no microfone deste assunto, que eu não sou especialista”, afirmou na entrevista.

Em suas palestras país afora, Piangers relata episódios da sua convivência com Anita, 11 anos, e Aurora, 4, as filhas dele. Comunicador focado no público jovem, ele aborda a relação entre o relacionamento entre pais e filhos em meio à era da tecnologia.

Piangers diz que o ideal é encontrar um equilíbrio. Estar ao lado do filho, mas no smartphone não é “estar com o filho propriamente”. “Quando estou no computador trabalhando, não estou olhando no olho delas [filhas]. Quanto mais tecnologia e trabalho com distanciamento, pior a relação”.

Para o comunicador e palestrante, a chegada da tecnologia mudou a dinâmica nas famílias, porém, isto deve mudar. Ele faz analogia com o carro. Quando foi criado, ele também afastou as pessoas, que estavam acostumadas a andar umas com as outras. Hoje, ninguém mais comenta, está incorporado ao cotidiano das pessoas. O mesmo deve ocorrer com a internet.

Piangers diz que, mesmo com o avanço do smartphone e das tecnologias, o contato humano, olho no olho, continuará a ser importante. Na casa dele, em Porto Alegre, o uso de eletroeletrônicos é limitado. Não há iPad ou outros dispositivos. Há, sim, quebra-cabeças e outros jogos que exigem contato entre ele e as filhas.

“As minhas filhas amam”, diz. “Se o seu filho é viciado em computador, se você chamar ele para jogar bola, ele vai. Se ele não está indo, é porque você não está chamando ele para brincar”, comenta.

Promoção da Acibr

A temática foi abordada ontem à noite. A palestra na Igreja Calvário foi uma promoção do Núcleo das Instituições Educacionais de Brusque da Associação Empresarial de Brusque (Acibr). Piangers também palestrou para cerca de 1,2 mil adolescentes no mesmo local, mas pela manhã.

O presidente da Acibr, Halisson Habitzreuter, destacou que a sugestão do núcleo foi acatada pela diretoria. E, embora a associação seja voltada para as empresas, os benefícios de ações como esta atingem toda a comunidade.