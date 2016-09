Marginal volta a ser preso dois dias após deixar a UPA

Nem bem respirou o ar da liberdade e Thiago Visconti, 28, voltou a ser preso em flagrante na noite deste sábado, 17, por volta das 19h45, logo após quebrar a porta de vidro da Ramatex, localizada na rodovia Antônio Heil, bairro Nova Brasília, furtar uma bolsa com poucos pertences e fugir com o alarme disparado.

Policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar por uma testemunha que viu o crime e passou as características do autor. Visconti foi abordado em um posto de combustíveis e confessou a autoria do crime. Ele usou um bloco de concreto para quebrar a porta de vidro e teve tempo de furtar apenas uma sacola preta com o timbre da empresa, contendo em seu interior uma tesoura, quatro canetas e uma régua, avaliados em R$ 15.

O autor do furto foi encaminhado para a delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante pelo delegado plantonista, Fernando de Faveri, pelo crime de furto qualificado. “Ele tem mais de 30 passagens registradas em nosso sistema e saiu da UPA há cerca de 48 horas, na quinta-feira”, relatou o delegado. O crime não cabe fiança e ele deve ser encaminhado de volta para a UPA nas próximas horas.