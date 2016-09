Massa de ar seco garante sábado com temperaturas agradáveis em Brusque Tendência pra chuva retornar terça próxima

A massa de ar seco presente em SC garantiu um sábado de sol em Brusque, com temperaturas agradáveis pelo dia, já não tão frio na madrugada/amanhecer, quando tivemos mínimas ficando entre 12ºC e 13ºC e com máximas de 26ºC na parte da tarde. Esta estabilidade nas condições do tempo verificada hoje em nosso município deverá permanecer por nossa região até o início da próxima semana. Chama atenção o calor que estará presente no Vale do Itajaí entre segunda e terça. Após o aquecimento, vem a chuva. Todas estas informações foram extraídas junto a Meteorologista Gilsânea Cruz.

A seguir trago as temperaturas extremas ocorridas hoje em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo abaixo: