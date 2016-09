Matheus Rheine fica de fora da disputa de medalha dos 50 m na Paralimpíada 2016 Nadador brusquense terminou em 10º na prova que qualificou os oito primeiros, e aguarda para a prova dos 100m na quinta, 15

O nadador brusquense Matheus Rheine de Souza, que conquistou bronze no último sábado pela prova de 400 m, ficará de fora do pódio da prova de 50 m. O atleta nadou a fase classificatória da prova na manhã de segunda-feira, 12. Com o tempo 27s74, ele acabou fora do grupo dos oito primeiros, na 10º colocação. A prova terá suas finais na noite de segunda.

Agora, Rheine se concentra para o último desafio na Paralimpíada, buscando mais uma medalha para Brusque. Ele participa na quinta-feira, 15, do desafio dos 100 m livre. Antes disso, na quarta-feira, outro brusquense busca medalhas, dessa vez no ciclismo. Soelito Gohr competirá na prova de contrarrelógio na estrada, a partir das 13h52.