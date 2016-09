Matheus Rheine terá carreata em Brusque em homenagem à medalha de bronze da Paralimpíada Confira horário trajeto que o primeiro medalhista brasileiro cego em paralimpíadas receberá a homenagem

O medalhista paralímpico Matheus Rheine terá na no fim da tarde desta terça-feira, 20, uma homenagem pelo seu desempenho na Paralimpíada do Rio 2016. Será realizada uma carreata, sendo que o atleta subirá em um caminhão do Corpo de Bombeiros, em Brusque, sua cidade natal.

O voo de Rheine está marcado para chegar em Navegantes às 16h30, sendo que quando o nadador chegar na rótula da Aradefe Malhas a carreata terá início – o evento é uma surpresa. Da Aradefe, o caminhão entrará na rua Alberto Muller, em sentido ao bairro Santa Terezinha e faz uma parada na Academia Viva, o local onde Rheine treina quando está em Brusque.

Na sequência, o caminhão dá a volta para ter acesso à Ponte do Trabalhador e passar pela avenida Otto Renaux. O caminhão entra, então, na rua Anita Garibaldi para virar na rua Felipe Schmidt, mas ao invés de seguir reto o grupo vira à direita na rua João Bauer para passar pela prefeitura de Brusque. O caminhão vai para o bairro Guarani, dá uma volta na localidade e depois retorna para passar pela avenida Primeiro de Maio até a panificadora Wegner. O grupo retorna na sequência para passar pelo bairro Centro, na avenida Cônsul Carlos Renaux até a esquina das Casas Bahia, entra à direita na rua Alexandre Atanázio Gevaerd, segue reto na rua Moritz Germano Hoffmann em direção à avenida Arno Carlos Gracher, a Beira Rio e depois finaliza o trajeto no Corpo de Bombeiros.

O atleta conquistou medalha de bronze na prova dos 400 m livre e alcançou o status de ser o primeiro nadador cego brasileiro a subir em pódio no maior evento de atletas paralímpicos do mundo.