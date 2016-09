Matheus Rheine termina prova dos 100 m da Paralimpíada na quinta colocação Desafio foi a última participação do brusquense, medalhista de bronze nos 400 m, na competição

O nadador brusquense Matheus Rheine terminou a prova dos 100 m na quinta colocação, com o tempo 59s80, 17 milésimos atrás do terceiro colocado, o japonês Kelichi Kimura. O norte-americano Bradley Snyder novamente obteve a medalha dourada, enquanto o chinês Bozun Yang ficou com a prata. O desafio foi realizado na noite de quinta-feira, 15.

Durante a manhã desta quinta-feira, 15, na classificatória para a prova, Matheus Rheine terminou com a terceira melhor colocação, com tempo até maior do que na grande final, 1min17s. A prova dos 100 m foi a última participação do atleta de Brusque na Paralimpíada.