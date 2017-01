Matias Kohler e Valmir Zirke assumem a Prefeitura de Guabiruba para o segundo mandato Novo governo terá quatro mudanças no primeiro escalão

O prefeito e vice-prefeito reeleitos de Guabiruba, Matias Kohler (PP) e Valmir Zirke (PP), respectivamente, tomaram posse oficialmente de seus cargos para a gestão 2017-2020 neste domingo, 1º janeiro. Embora seja uma continuidade, a gestão terá quatro novos integrantes do primeiro escalão.

Confira mais fotos da sessão solene de posse do prefeito, vice e dos vereadores

Servidores públicos, familiares e ex-vereadores convidados estiveram presentes na posse de Kohler e Zirke, realizada na Câmara de Vereadores, às 10h. A parte da cerimônia relacionada aos cargos de prefeito e vice durou cerca de 45 minutos.

Kohler assinou o documento da Justiça Eleitoral que o empossou para o segundo mandato à frente do município. O pepista foi reeleito após bater o adversário Orides Kormann (PMDB) por uma diferença de apenas 761 votos em outubro de 2016.

Em seu discurso, o prefeito disse que o segundo mandato será de continuidade. “ É a renovação e reafirmação do compromisso assumido em 2013”, afirmou na tribuna. Ele também destacou a transparência nos gastos da prefeitura, com o portal da transparência e outras medidas de controle social.

O prefeito falou, ainda, aos vereadores que também foram empossados na sessão solene. Kohler lembrou do momento político conturbado pelo qual passa o país. O prefeito, que foi vereador e presidente do Legislativo na década de 1990, disse que é preciso legislar para todos, não apenas para os seus eleitores.

Com maioria na Câmara, o prefeito também lembrou do papel do partido. Para ele, é legítimo que a legenda seja representada e o vereador siga algumas direções. No entanto, o protagonismo deve ser do político e não apenas partidário.

Novo governo

Matias Kohler promoveu quatro mudanças no primeiro escalão de seu governo. A secretária de Administração e Finanças, Edena Beatris Censi, deixou o cargo para assumir a Secretaria da Fazenda de Brusque. Em seu lugar entra Aline Zen.

O secretário de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude, Luiz Schlindwein Filho, o Kareka, também saiu. Em seu lugar assume Márcia Watanabe, que já estava na pasta.

Outro que deixa a administração é Diego Fagundes, que estava na Secretaria de Planejamento. O novo titular é Willian Schlindwein. E Gilmar Celva saiu da Fundação Cultural de Guabiruba para o lugar de Jucilene Schmidt.