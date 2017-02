Mau estado das estradas causa acidentes em Brusque e Nova Trento Vítimas registraram boletim de ocorrência na tarde desta segunda-feira, 20

Dois acidentes de trânsito foram registrados na Delegacia de Polícia Civil de Brusque na tarde desta segunda-feira, 20, devido ao mau estado de conservação das estradas. Um caso aconteceu em Nova Trento e outro em Brusque.

Segundo relato de um homem de 41 anos, no sábado de manhã, 18, por volta das 7h30, ele transitava na Estrada Geral, no bairro Baixa Salto, em Nova Trento, com seu Toyota Corolla preto. Na ocasião, em razão das péssimas condições da via, precisou guiar pela contramão, quando colidiu numa motocicleta Honda Biz Preta, conduzida por um jovem de 20 anos. Com o impacto, o motociclista sofreu luxações nas duas mãos e no joelho da perna esquerda.

Também no sábado, às 17h30, devido ao estado da estrada, um homem de 27 anos se acidentou na rua Otaviano Rosa, no Cedro Alto, em Brusque. Ele conduzia uma Honda NXR150 vermelha quando escorregou no cascalho. O homem precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.