Mauro Ovelha é demitido do Brusque Futebol Clube Técnico não suportou as duas derrotas consecutivas no Catarinense e não treina mais a equipe

O técnico Mauro Ovelha não é mais técnico do Brusque Futebol Clube. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira, 6, após uma reunião com a diretoria durante a manhã. A saída foi em comum acordo com o trainador. A definição foi feita após duas derrotas consecutivas no campeonato estadual.

Em comunicado oficial, a diretoria afirmou que “agradece o excelente trabalho realizado pelo treinador em quase dois anos à frente do comando do clube”. Com Ovelha, o Brusque conquistou vaga para o Brasileirão Série D e Copa do Brasil ao terminar na quinta posição do estadual em 2016. Em 2015, ele foi campeão da Série B com o Quadricolor do Vale e também na última temporada conquistou inédita classificação para a segunda fase da Série D do Brasileirão.

Um novo técnico deve ser anunciado até o fim da tarde desta segunda-feira para comandar a equipe no restante do Catarinense.