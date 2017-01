Mauro Ovelha fará experiências no amistoso do Brusque contra o J. Malucelli neste sábado Bruscão fez treinamento técnico nesta quinta-feira visando os jogos-treinos

O Brusque Futebol Clube entra na fase final de preparação para o pontapé inicial da temporada, marcado para dia 28, contra o Figueirense, pela primeira rodada do estadual. Nesta quinta-feira, 12, os jogadores treinaram em dois períodos já com os olhos voltados para o jogo-treino diante do J.Malucelli (PR), no sábado, 14, às 16h, no Centro de Treinamentos Rolf Erbe.

Um dos primeiros a iniciar a pré-temporada, a preparação do Quadricolor está avançada. Os jogadores já trabalham a parte técnica e tática. Nessa etapa, Mauro Ovelha começa a esboçar o time titular que vai entrar em campo contra o Figueira.

Na quinta-feira pela manhã, os jogadores treinaram bola parada e cobranças de pênaltis. Ovelha conta que o objetivo é ver a organização defensiva da equipe nas bolas na área, para começar a definir os titulares da zaga.

“Faz parte da nossa preparação, iniciamos com a parte física. Agora, com a outra parte da nossa preparação chegando, nos aprofundamos na parte técnica e tática. Esperamos poder fazer três amistosos com uma boa preparação”, diz o treinador.

O volante Carlos Alberto, um dos mais experientes do elenco, diz que a preparação começou cedo, ainda em 2016, e isso é importante para que a temporada atinja a expectativa. Com o estadual e a Copa do Brasil, o ano promete ser puxado para o Brusque FC.

“É difícil, e é o sonho de todo jogador participar da Copa do Brasil. Vamos fazer um grande jogo dentro de casa, com o apoio da torcida, para passar de fase”, diz o volante, que está no Quadricolor desde 2015.

Amistosos

O Brusque FC tem três amistosos confirmados para começar o Catarinense “voando”, como diz Carlos Alberto. O primeiro é no sábado, 14, às 16h, no Centro de Treinamentos, contra o Jotinha, do Paraná.

Assim como no ano passado, o clube aposta na pré-temporada com amistosos e ritmo forte de treinamentos para surpreender no estadual, no primeiro semestre. Sábado, Ovelha deverá fazer várias experiências.

“A ideia é formar duas equipes, uma em cada tempo, então temos que preparar dois times, para que possa dar oportunidade para todos. Ainda não temos uma definição total de equipe. Vamos usar os amistosos para ter essa definição”, afirma.

A pré-temporada continua em ritmo mais fraco na semana que vem porque o Brusque jogará mais duas vezes. A quantidade de jogos – três em sete dias – já simula como será a temporada, intensa.

O Brusque ainda enfrenta o Metropolitano, na quarta-feira, 18, em Blumenau, e no outro sábado, 21, também contra o J.Malucelli, em Curitiba (PR). Com tantos compromissos em pouco tempo, o número de treinamentos deverá ser reduzido, a fim de evitar lesões.

Elenco quase fechado

O último jogador a desembarcar no CT Rolf Erbe foi o meia Di Maria. Meia canhoto, ele terá concorrência forte num elenco recheado de meio-campistas e de nomes consolidados, como Eliomar.

A formação do elenco ainda não está finalizada. Mauro Ovelha e a diretoria negociam com mais um atacante. A expectativa é que esse jogador – não revelado – se junte ao grupo na semana que vem, se tudo correr dentro do planejado.