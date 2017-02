Médico é agredido por parente de paciente, em São João Batista Caso aconteceu na noite de domingo, 19, no Hospital Monsenhor José Locks

Um médico que atende no Hospital Monsenhor José Locks, em São João Batista, levou um soco de um familiar de um paciente da instituição, na noite de domingo, 19.

De acordo com registro na Delegacia de Polícia Civil, parentes tentaram acompanhar a consulta, quando foram proibidos pelo médico. Com isso, os ânimos se exaltaram e houve a agressão. O clínico geral precisou levar pontos no rosto devido à lesão.

A reportagem não conseguiu contato com os envolvidos para detalhar a ação.