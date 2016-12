Menina de 8 anos vai para o hospital após acidente de carro em Brusque Ela e uma mulher que estava no mesmo veículo tiveram apenas ferimentos leves

O Corpo de Bombeiros encaminhou duas pessoas para o Hospital Azambuja após colisão entre uma Parati e uma Captiva na rua PF-006, bairro Poço Fundo. A colisão aconteceu por volta de 15h20.

Os motoristas dos dois veículos nada sofreram. A carona da Captiva, de 42 anos, machucou o pé e ficou com dor no peito.

A menina de 8 anos estava no banco traseiro da Captiva. Quando os bombeiros chegaram, ela estava consciente, porém, com dores no peito. As duas foram levadas ao pronto-socorro por precaução.