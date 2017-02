Menor é apreendido por tráfico de drogas, no Águas Claras Comunidade auxiliou com denúncias que confirmaram o tráfico

Após receberem diversas denúncias da comunidade do bairro Águas Claras de que um rapaz estava comercializando entorpecente, policiais da Divisão de Investigação Criminal (DIC) com o apoio do Setor de Investigação Criminal (SIC) realizaram diligências, na tarde desta quinta-feira, 9, e com a autorização de moradores do endereço levantado, realizaram buscas no imóvel.

No interior de um dos cômodos foi localizada uma mochila na qual estavam armazenadas 11 pedras de substância análoga ao crack, uma porção de droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 11 gramas, além de uma bucha de cocaína.

A droga, segundo apurado pelos policiais, pertencia a um menor de 17 anos, o qual foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. O menor responderá a ato infracional por tráfico de drogas e responderá em liberdade.

A Polícia Civil ressalta a importância da participação da comunidade em denunciar crimes e destaca que todas as denúncias são recebidas de forma anônima.