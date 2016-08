Mercado é assaltado em Guabiruba e um dos bandidos é preso Danilo Gonçalves da Cunha, 20 anos, foi o único integrante da quadrilha preso

Três homens invadiram o Mercado Dilleto, localizado na rua Guabiruba Sul, em Guabiruba, renderam quatro membros da família do proprietário e realizavam um assalto por volta das 18h40 desta sexta-feira, 26, quando uma vizinha do estabelecimento percebeu a ação criminosa e acionou a Polícia Militar através do telefone 190.

Em poucos minutos, várias guarnições foram mobilizadas e a equipe de Guabiruba chegou a tempo de flagrar os bandidos dentro da residência das vítimas que fica junto ao comércio. Assim que viram que estavam sendo cercados, os bandidos saltaram um muro nos fundos do imóvel e fugiram em direção a um matagal, levando uma certa quantia em dinheiro, um telefone celular da marca Motorola, uma máquina fotográfica digital e um aparelho GPS.

Com o apoio de policiais de Brusque, iniciaram-se as buscas e um dos autores foi localizado, sendo identificado como Danilo Gonçalves da Cunha, 20 anos, morador de São João Batista. Ele informou o nome dos demais comparsas e relatou que eles receberam o apoio de mais um homem que estava nas proximidades com um veículo Gol de cor branca, que seria utilizado na fuga.

Nas proximidades do mercado e com o homem preso a polícia recuperou a máquina fotográfica digital e R$ 2.036,00 em espécie, além de alguns maços de cigarros. Uma toca ninja também foi apreendida. O bandido preso, que é natural da Paraíba, não possui registros de passagens no Estado. Ele disse que é casado e tem dois filhos.

Cunha foi encaminhado para a Polícia Civil de Brusque. E a Polícia Militar continua procurando os demais envolvidos.