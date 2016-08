Mês termina sendo um dos mais frios em Brusque Média Geral de 17,7ºC

Agosto se encerra no dia de hoje e o que nos chamou atenção foram as constantes Ondas de Frio que atingiram a região de Brusque ao longo deste mês, fazendo com que a média geral atingisse um dos menores valores dos últimos anos em nosso município: 17,7ºC. Já o volume de chuva ficou dentro de um patamar considerado normal, 139,8mm. A título de comparação, tivemos os seguintes resultados nos anos anteriores, com dados extraídos junto as minhas estações:

Agosto/2013: Média Geral/Temperatura de 17,1ºC___Total/Chuva: 151,8mm

Agosto/2014: Média Geral/Temperatura de 19,1ºC___Total/Chuva: 108,6mm

Agosto/2015: Média Geral/Temperatura de 21,2ºC___Total/Chuva: 27,4mm

A seguir, trago os registros diários de temperaturas extremas bem como ocorrência de chuvas deste agosto/2016 com suas respectivas médias finais:

Dados do tempo em Brusque nesta quarta-feira

A estabilidade no tempo voltou a predominar em nossa cidade no dia de hoje. Depois de uma madrugada onde ainda tivemos chuviscos ocorrendo de forma ocasional, o dia foi com a presença do sol, que apareceu por entre algumas nuvens. Foi observado elevação nas temperaturas se comparado ao dia anterior. Picos máximos chegando a casa dos 26ºC. Os ventos passaram a soprar do quadrante Sul/Sudoeste, com rajadas atingindo os 16,2 km/h, de moderada atividade portanto. A umidade relativa do ar oscilou picos ficando entre 40% verificado no Bairro Centro e 100%/Bairro Santa Luzia.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas ocorridas no dia de hoje em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo abaixo: