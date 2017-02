Meu Pet e Eu: Alice Cristina May Fischer e cachorrinho Billy

Tutora: Alice Cristina May Fischer

Idade: 27 anos

Profissão: Manicure

Bairro: Paquetá, Brusque

Pet: Billy

Idade: 8 anos

Raça: Shitzu

O amor que Alice Cristina tem por Billy é imensurável. Ela ganhou o lindo cachorro de presente de aniversário do seu esposo, e desde então os dois nunca mais se desgrudaram. Billy adora passear com a tutora e é tratado como se fosse filho. O bonitão é muito esperto e comilão, porém, um pouco mal humorado. Muito amor pra vocês!

