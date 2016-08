Meu Pet e Eu: Davi Vermöllen e a yorkshire Meg

Tutor: Davi Vermöllen

Idade: 4 anos

Bairro: Azambuja

Pet: Meg

Idade: 2 meses

Raça: Yorkshire

Desde que aprendeu suas primeiras palavras, Davi pedia um cachorro de presente. Ao completar quatro anos, em julho desse ano, teve seu maior desejo realizado, recebendo em uma pequenina caixa um filhote de Yorkshire, de 40 dias, a quem batizou de Meg.

Foi amor a primeira lambida. Desde seu aniversário, Davi e Meg só se desgrudam no horário em que o menino está na escola. Davi, mesmo pequeno, assumiu os cuidados básicos de seu “AUmigo”, preocupando-se com os horários para comida e higiene, surpreendendo a todos que resistiam ao pedido de ter um cachorro em casa. Amados! Que vocês continuem com essa linda amizade!