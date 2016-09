Meu Pet e Eu: Eduarda Schafer e o cãozinho Boby Junior

Tutora: Eduarda Schafer

Idade: 13 anos

Profissão: Estudante

Bairro: Steffen, Brusque

Pet: Boby Junior

Idade: 3 anos

Raça: Lhasa Apso

Como Eduarda é filha única, o lindo Boby Junior é como se fosse seu maninho. Os dois são inseparáveis e brincam muito juntos. O Boby é tão amado pela família que ganhou festinha quando completou cinco meses. O amor de Eduarda por ele é incrível e do pequeno cãozinho por ela mais ainda, afinal, amor de quatro patas é para sempre!

Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@municipiomais.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.