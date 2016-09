Meu Pet e Eu: Fernanda Caviquioli Torresani e seus Chow Chows

Tutora: Fernanda Caviquioli Torresani

Idade: 30 anos

Profissão: Autônoma

Bairro: Limeira

Pets: Kira (vermelha), 2 anos e Sofia (preta)

Idade: 5 anos

Raça: Chow Chow

Fernanda sempre foi apaixonada por cachorros. Quando ela tinha apenas cinco anos ganhou seu primeiro cão, a Chiquinha. Foi sua grande cãopanheira por muito tempo. Depois, quando conheceu seu namorado, ganhou mais dois lindos cachorros: Kira e Sofia. As duas lindonas são as fiéis amigas de Fernanda e sua companhia em todos os momentos. Para a tutora dos pets, um cachorro criado com amor, tratado com amor, retribui amor.