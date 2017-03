Meu Pet e Eu: Gladis e as cachorrinhas Trudy e a Maika

Tutora: Gladis Helena Krieger Merico Carneiro

Idade: 58 anos

Profissão: Odontóloga

Bairro: Centro, Brusque

Pet: Trudy (13 anos) e Maika (3 anos)

Raça: Schnauzer

Gladis vive com a doce companhia de suas lindas cachorrinhas: a Trudy e a Maika. Segundo a dona, elas são da raça mais carinhosa e companheira que existe. A Trudy, que é mais pacata, está com a família desde pequena e a Maika, hiper ativa, há um ano e meio. As pets alegram a vida da Gladis e da família e dão para eles um amor incondicional. São as suas companheiras de todos os momentos!