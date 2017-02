Meu Pet e Eu: Kelvin e Maiara Ibers Venske com os cães Djuly e Barthô

Tutores: Maiara Ibers Venske e Kelvin Venske

Idade: 22 e 24 anos, respectivamente

Profissão: Secretária e técnico em Informática

Bairro: Águas Claras, Brusque

Pets: Djuly (à esq.) e Barthô (à dir.)

Idade: Ambos com 1 ano e 4 meses

Raça: Golden Retriever

Djuly e Barthô chegaram na vida de Maiara e Kelvin para trazer mais amor para o lar. O casal não planejava ter animais tão cedo, porém, logo que viram Djuly se apaixonaram à primeira vista. Na semana seguinte, a família aumentou com a chegada do lindo Barthô, irmãozinho de sangue de Djuly. Os pets vieram pra bagunçar a vida dos donos, no bom sentido, preenchendo a casa com suas travessuras. Eles estão sempre atrás dos donos, adoram brincar e realmente vieram para tirar o casal da rotina e tornar os dias mais especiais.