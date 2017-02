Meu Pet e Eu: Maria de Fátima Dias e a cachorrinha Fiona

Tutora: Maria de Fátima Dias

Idade: 67 anos

Profissão: Empresária

Bairro: Centro, Brusque

Pet: Fiona

Raça: Indefinida

Idade: 4 anos

A Fiona faz parte da rotina de Maria de Fátima e de toda a família. Ela é uma cachorrinha muito dócil, amável e tranquila, e vai com a dona em todos os lugares. A pet foi recolhida da rua pelo marido de Maria de Fátima, em um dia que chovia muito. A pequena cadela estava desesperada entre os carros. A Fiona é muito amada e é tudo para essa família tão solidária e especial!

