Meu Pet e Eu: Nathália Schauemberg de Campos e o gatinho Badéco

Tutora: Nathália Schauemberg de Campos

Idade: 19 anos

Profissão: Chefe operacional

Bairro: Centro, Brusque

Pet: Badéco

Idade: 7 anos

Raça: sem raça definida

Badéco é um gato que nasceu de uma ninhada de siameses, porém foi o único que teve olhos amarelados e de cor preta. Há sete anos ela foi adotado pelo mãe de Nathália, que logo de cara se encantou por ele, justamente por ser o único que se destacava entre outros. O Badéco é a lindeza da família, carismático, querido e muito comilão. Ele dorme a maior parte do tempo e vive com mais duas gatinhas, a Nalu e a Nina. O gatinho também é muito amado e tratado como filho!

Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@municipiomais.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.