Meu Pet e Eu: Pedro Paulo de Souza e o seu cão Tilo

Tutor: Pedro Paulo de Souza

Idade: 36 anos

Profissão: Trabalha com logística

Bairro: Primeiro de Maio, Brusque

Pet: Tilo

Raça: Labrador com fila

Idade: 2 anos

O Tilo é o grande amigão de Pedro. Ele é tratado como se fosse o seu filho. O cão, de 42 quilos, foi adotado com três semanas. Dias depois, Tilo foi atropelado na rua de casa e deixou os familiares apreensivos, já que ficou uma semana internado. No entanto, para alegria de todos, ele se salvou! Que essa parceria seja infinita e repleta de muito amor!

Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@municipiomais.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.