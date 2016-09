Meu Tempero: Bolo de cenoura recheado com brigadeiro

Ingredientes

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

1/2 colher de sopa de fermento em pó

2 cenouras grandes

1/2 xícara de óleo

2 ovos

Brigadeiros (já enrolados – quantos você quiser!)

Farinha de trigo suficiente para envolver os brigadeiros

Modo de preparo

Misturar os ingredientes secos numa travessa e misturar. Bater a cenoura com o óleo e os ovos no liquidificador. Jogar o “creme” de cenoura na travessa com os ingredientes secos e mexer rapidamente (mas com delicadeza) até virar uma massa homogênea. Colocar numa assadeira untada e enfarinhada. Passar os brigadeiros na farinha de trigo, tirar o excesso de farinha e arrumá-los sobre a massa. Levar ao forno pré aquecido a 180 graus por aproximadamente 1h15, ou até estar ligeiramente dourado (faça o teste do palitinho). Desenformar com o topo do bolo virado para baixo do prato (para esconder os buracos dos brigadeiros). Polvilhar com açúcar de confeiteiro (se quiser radicalizar, pode cobrir com um ganache de chocolate). O mais legal é servir quentinho, para o brigadeiro ficar bem derretido. Mas em temperatura ambiente também fica ótimo!

Sabrina, inspirada pelos seus pais que são chefes de cozinha, adora inventar novos pratos desde os 20 anos. Há pelo menos meia década, amor e dedicação fazem parte da elaboração de suas receitas. Bolo de cenoura que já sai do forno recheado com brigadeiro é fácil de fazer, rápido, barato, saboroso e diferente. O prato é ideal para reuniões em família e também como sobremesa após almoço. Um delicioso café é uma ótima opção de bebida para acompanhar o doce.