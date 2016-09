Meu Tempero: Brigadeiro de Churros

Ingredientes

395 gramas de leite condensado

60 gramas de chocolate branco

30 gramas de creme de leite

10 gramas de manteiga

120 gramas de doce de leite

Açúcar e canela para confeitar (quantidade a gosto)

Modo de Preparo

Leve tudo na panela ao fogo brando. Mexa no início com um fouet (batedor de arames) e quando começar a desgrudar do fundo da panela, desligue e coloque em um prato untado com pouca manteiga, cobrindo com papel filme. Assim que esfriar, modele com formato de bolinhas e passe no açúcar com canela. Coloque em forminhas apropriadas para os docinhos e com auxílio de uma manga com bico de confeitar, faça uma pitanga com doce de leite em cima de cada brigadeiro. Finalize saboreando!

Rendimento: 30 unidades

Tempo preparo: 40 min

Tempo espera: 2 horas

Karin gosta de cozinhar desde os 12 anos, já que se sente inspirada e renovada. Dedicação e capricho são os atributos indispensáveis para a elaboração de um delicioso prato, atrelado à ingredientes de qualidade. Karin, que trabalha sob encomendas e atende eventos festivos e familiares, considera que Brigadeiro de Churros tem tudo a ver com o verão e que durante o inverno um brigadeiro com café vai muito bem. Já para quem possui um gosto mais refinado, o vinho Espanhol Jerez Pedro Ximenéz é uma boa indicação.