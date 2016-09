Meu Tempero: Torta fria de frango

Ingredientes

6 fatias de pão de forma cortado no sentido do comprimento

2 peitos de frango cozidos

250ml de leite

1 cebola picada

2 tomates sem sementes, cortados em cubos

100g de palmito picado

100g de azeitonas picadas

2 ovos cozidos, picados

Maionese para a salada e para cobrir a torta

Sal, pimenta do reino, salsinha e cebolinha a gosto

Caldo de frango

Modo de preparo



Misture o caldo cremoso do frango com o peito cozido e desfiado. Tempere com sal e pimenta do reino. Reserve. Misture os ovos picados, tomate, palmito, azeitonas, a cebola, salsinha e cebolinha. Se necessário, acrescente mais sal ou pimenta. Em seguida coloque duas colheres de maionese.

Montagem



A base é uma fatia de pão de forma. Em uma bandeja, molhe o pão com um pouco de leite e espalhe o recheio de frango. Cubra com uma camada de pão, passe um pouco mais de leite e acrescente a salada de maionese. Repita o procedimento, alternando camadas de pão umedecido, frango e a salada. Para o acabamento, use maionese, que você pode espalhar com uma espátula ou com um bico de confeiteiro. Pode decorar com a casca de um tomate, cortada como uma flor, e folhas de salsa. Sirva em seguida.

Rendimento: 10 porções

Regina sente-se feliz ao ver seus familiares provando as suas receitas. Para ela, que cozinha há dois anos, principalmente aos domingos, preparar um prato requer amor e dedicação. Torta fria de frango é uma receita fácil e rápida de fazer, além de ter um custo baixo e ser muito saborosa. O prato é recomendado em reuniões de família e pode ser acompanhado por um café.