Presidente do Brusque nega que vá levar jogo contra o Corinthians para Brasília Informação foi divulgada pelo UOL Esporte, mas não tem confirmação oficial

O presidente do Brusque Futebol Clube, Danilo Rezini, negou que vá levar o jogo pela segunda fase da Copa do Brasil para o estádio Mané Garrincha. Segundo ele, sequer foi feito contato entre a diretoria e os responsáveis pelo estádio na capital federal. O assunto veio à tona após uma notícia veiculada pela mídia nacional.

O portal UOL Esporte publicou uma notícia, no início da tarde desta quinta-feira, 23, que a diretoria do Brusque Futebol Clube fez uma consulta para mandar o jogo diante do Corinthians no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O confronto ocorre dia 1 de março e é válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

A matéria não cita a fonte da informação, mas diz que levar o jogo para a capital federal é visto com bons olhos pela diretoria por causa do retorno financeiro. Segundo o UOL, a diretoria corintiana também sabe da possibilidade de mudança.

Por enquanto, o jogo válido pela Copa do Brasil está mantido em Brusque. A diretoria do quadricolor já deu declarações de que recusou propostas para vender o mando de campo.

A venda de ingressos, inclusive, está mantida e ocorre na matriz da Havan. A movimentação foi grande durante toda a manhã.