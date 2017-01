Modern Love, uma cover Descobrindo Kevin Johansen

Ainda ecoando a semana que foi marcada pelos 70 anos de David Bowie e pelo primeiro aniversário da morte do ídolo, a gente marca esta sexta-feira com uma cover refrescante. Curativa. Bonita. E que eu acho que não conhecia até agora pouco.

É Modern Love, sim, mas em uma versão tranquila, com temperos country, que, com boa vontade e referências do mesmo círculo, remete muito mais à faceta crooner de Iggy Pop do que ao Bowie oitentista que deu a cara original, virbrante, dançante da música.

A cover que esbanja bom gosto (ok, eu sei que esta não é uma expressão muito simpática, com todo o seu elitismo mal disfarçado, mas é o que temos para hoje) feita pelo músico “quase argentino” Kevin Johansen – nascido no Alasca, de mãe argentina e pai norte-americano – acaba nos obrigando a conhecer melhor a obra do cantor. Que mais não seja, para ver que tipo de som é feito por uma banda que tem o nome maravilhosamente genial The Nada. Ou pela ligação nada recente que tem com Paulinho Moska, como vemos aí abaixo.

Talvez seja o começo de uma bela amizade…