Monte Barão: O Imponente e Misterioso Localizado entre os Municípios de Botuverá e Nova trento

Quase sempre abraçado pelas nuvens, o imponente e misterioso Monte Barão pode ser visitado por qualquer pessoa que tenha a vontade de descobri-lo. O lugar, além de singular, é mágico, inspirador e transcende nossa compreensão sobre a vida e o universo e está localizado entre os Municípios de Botuverá e Nova Trento.

Para a caminhada e subida, apesar de ser árdua não é necessário ser nenhum esportista nem ter conhecimentos técnicos de ”escalada”. Apesar de ser um pouco cansativo, o trajeto todo é feito por trilhas na mata e com mais ou menos 3 horas de subida, o importante é ter suprimentos necessários. A cada horizonte avistado e a cada cantinho descoberto o coração acelera mais.

E em seguida se acalma numa onda de paz, como se sempre tivesse esperado por dias assim.

Seu ponto mais alto está a uma altitude de 1147 metros acima do nível do mar. Destino certo dos aventureiros que apreciam a natureza a cerca de mais de mil metros de altura. Apesar de estar localizado numa região remota de nossa região, o acesso ao monte é relativamente fácil pelo lado de Botuverá, mais precisamente na localidade conhecida como ”Sessenta”, no Bairro Águas Negras daquele município.

Destaque para as misteriosas ”PEDRAS”, esculpidas pela natureza ao longo de milhares de anos, onde temos uma Cruz fincada na rocha, por sinal, homenagem prestada por um Padre a uma pessoa que veio a falecer na década de 80, após cair lá do alto.

Daquela altura, podemos avistar grande parte do litoral de SC, Vale do Itajaí, Vale do Rio Tijucas e até as altas montanhas do Planalto Sul do estado. Vale dizer que o ideal é escolher um dia com céu bem limpo, de preferência no inverno.

Por duas ocasiões estive lá e posso afirmar de forma categórica, a vontade de querer voltar. Recomendo!