Morador de Brusque se nega a pagar fiança do filho preso por furto Jovem de 18 anos é acusado de furtar R$ 65 de agropecuária, em Tijucas

Após o filho ser preso em flagrante por furto, em Tijucas, na tarde de quarta-feira, 14, o pai – um oficial de Justiça que trabalha em Brusque, se negou a pagar a fiança.

João Fernando Adriano dos Anjos, 18 anos, é acusado de furtar R$ 65 de uma agropecuária localizada no Centro da cidade, por volta das 15h. O pai, após contato do delegado por telefone, se negou a pagar a fiança.

O jovem, que segundo a Polícia Civil não possui passagens anteriores pela polícia, foi levado ao Hospital São José na quarta-feira à noite. Ele reclamava de dores no corpo e a suspeita é de que foi agredido por moradores antes da chegada dos policiais.

O delegado titular de Tijucas, Rodrigo Andrade, diz que o jovem é usuário de drogas e que o pai não pagou fiança “por não aguentar mais o filho incomodando”.

Na tarde desta quinta-feira, 15, Anjos foi apresentado no Fórum do município para uma audiência de custódia. A reportagem entrou em contato com o Gabinete da Vara Criminal, porém, eles não informaram o desfecho da situação.