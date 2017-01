Morador de Brusque tenta limpar nome no SPC, mas cai em golpe Vítima perdeu R$ 400, de acordo com registro na delegacia

Um morador de Brusque fez boletim de ocorrência nesta segunda-feira, 16, após ter caído em um golpe. Ele contou que viu a propaganda de uma empresa de assessoria financeira na televisão para limpar o nome no SPC e Serasa.

O homem ligou para a empresa, que lhe informou que deveria depositar R$ 400 para saldar as dívidas. E foi o que ele fez. No entanto, depois disso ele não conseguiu mais contato com a empresa, por isso fez o BO por estelionato.