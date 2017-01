Morador de rua é detido com iPhone um dia após ameaçar pessoas com faca Abordagem nesta quarta-feira ocorreu em frente à Câmara de Vereadores

Durante uma abordagem a um morador de rua, de 29 anos, a Polícia Militar encontrou um iPhone 5C e uma faca de cozinha. Os policiais faziam rondas pela rua Eduardo Von Buettner, em frente à Câmara de Vereadores, na tarde desta quarta-feira, 25, quando avistaram o suspeito.

Segundo a PM, pela manhã algumas lojistas do bairro Santa Rita, próximo ao supermercado O Barateiro, denunciaram o mesmo homem, por estar causando transtorno ao comércio.

Ao ser questionado sobre a procedência do celular, o suspeito não soube informar. Por isso, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

O mesmo homem havia sido abordado na tarde de terça-feira, 24, em frente à prefeitura, após ameaçar algumas pessoas com uma faca – possivelmente a mesma encontrada com ele nesta quarta-feira.

As polícias Civil e Militar informam que o proprietário do aparelho pode buscá-lo na delegacia com nota fiscal.