Morador do Rio Branco morre 12 dias após sofrer acidente de trânsito Ele caiu com sua motocicleta enquanto transitava pela rua Ernesto Bianchini

Roberto Lima da Silva, 36 anos, morreu por volta das 4h30 desta quarta-feira, 15, no Hospital Azambuja, 12 dias após sofrer acidente de trânsito.

Ele caiu com sua motocicleta enquanto transitava pela rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, por volta das 20h do dia 3 de fevereiro.

A vítima teve traumatismo craniano e sofreu fraturas na clavícula e na cabeça, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Silva era natural de Curitiba, solteiro e morava no Rio Branco. O sepultamento será nesta quinta-feira, 16, às 10h, no cemitério Parque da Saudade.

Leia também: Ator global fará parte do elenco de Paixão e Morte de um Homem Livre, em Guabiruba