Moradora de Brusque tem bolsa furtada de dentro de veículo em Itapema Caso ocorreu na praia central

Uma mulher de 38 anos registrou boletim de ocorrência relatando o furto de alguns objetos que estavam dentro de seu veículo. O caso ocorreu na praia central, em Itapema.

Ela conta que na segunda-feira, 2, deixou seu veículo estacionado em frente a praia, mas não lembra se trancou com a chave e acionou o alarme. Quando retornou, percebeu que sua bolsa com todos os documentos, não estava mais no local.