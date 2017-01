Moradora de Brusque tem cartão de crédito utilizado indevidamente O cartão, que segundo o banco estava cancelado, foi utilizado por terceiros, que fizeram diversos saques de sua conta bancária

Uma moradora do Centro foi à Polícia Civil para denunciar que seu cartão de crédito, que segundo o banco estava cancelado, foi utilizado indevidamente por terceiros, que fizeram diversos saques de sua conta bancária.

Ela conta que no dia 23 de dezembro foi até o banco Santander no Centro de Brusque utilizar o caixa eletrônico, mas o cartão ficou trancado na máquina.

Um homem que já se encontrava na agência antes dela chegar ofereceu ajuda, informando que deveria entrar em contato com o SAC do banco, o que foi feito, pelo celular dele, já que o da mulher estava estragado.

Em seguida, o homem entregou a ela o telefone, já com uma suposta atendente do banco na linha. À atendente, a mulher pediu o cancelamento do cartão que estava preso na máquina. Segundo ela, a atendente disse que o cancelamento foi devidamente efetivado.

No entanto, sete dias depois, ao retirar um novo cartão de crédito e tentar fazer um saque, a mulher constatou que sua conta estava sem saldo. Ao verificar o extrato, notou que diversos saques foram feitos da conta que já deveria ter sido cancelada.