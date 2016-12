Moradora de Brusque tem R$ 2,5 mil furtados durante férias na praia da Guarda do Embaú Dinheiro foi levado de dentro do veículo da vítima

Uma mulher de 49 anos, moradora de Brusque, registrou boletim de ocorrência por ter sido vítima de furto quando estava de férias na Grande Florianópolis. O BO foi feito dia 26, porém, o crime aconteceu no dia 22.

Ela estava hospedada em uma pousada em Guarda do Embaú e foi a um banco em Palhoça. Quando voltou, a bolsa dela, com R$ 2,5 mil, 63 cheques e dois cartões, havia sido levada, bem como o estepe do carro.