Moradores da Nova Brasília planejam interditar Antônio Heil em manifestação neste sábado População reinvindica melhorias no bairro após a enxurrada da semana passada

Os moradores do bairro Nova Brasília informam que farão uma manifestação pacífica neste sábado, 14, entre 9h até 12h, na rodovia Antônio Heil, próximo ao Stop Shop e à Fip, com interdição total da via. O protesto vai envolver residentes das ruas João Heil e Osvaldo Heil.

A população reinvindica instalação de mais bocas de lobo, bueiros, galerias ou semelhantes, assim como substituições das tubulações existentes, que por serem obras antigas nas ruas afetadas não fazem o escoamento das águas pluviais, causando transtorno à população local.

Além disso, eles também pedem a implantação de um redutor de velocidade com instalação de placas indicando a velocidade permitida para o local devido ao grande fluxo de veículos pesados nas ruas citadas acima.

De acordo com o documento que informa a manifestação, os pedidos são de extrema urgência, pois grande parte da população local registrou perda material após as enxurradas de quinta-feira, 5.