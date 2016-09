Moradores de dois bairros de Brusque ficam sem energia elétrica Centro II e Santa Terezinha foram efetados durante a tarde desta terça-feira

O ciclone extratropical que chegou a alguns municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina refletiu levemente em Brusque na tarde desta terça-feira, 13. Dois bairros ficaram sem energia elétrica devido à forte ventania que atingiu a cidade.

Ao todo, 160 residências do Centro II e 60 do Santa Terezinha foram atingidas, segundo as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). A energia, porém, já foi retomada em todos os locais.

Em relação a ocorrências, a Defesa Civil afirma que não foram solicitados atendimentos hoje.